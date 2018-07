Está na hora de a CBF vetar alguns estádios desse Brasileiro

Esse tal de Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, onde o Palmeiras perdeu ontem para o Fluminense por 1 a 0, não tem a menor condição de receber uma partida de futebol, muito menos de dois clubes de tradição como são Palmeiras e Fluminense. O campo é um horror e imagino que as condições de receber o torcedor também seja das piores desse Campeonato Brasileiro. Cada dividida era um tufo de grama que ia para o espaço.

Para amenizar a situação, os jogadores das duas equipes tratavam de recolocar o pedaço de grama no seu devido lugar. Era o remendo do remendo. Coisa de quinta categoria. O Flu e o Rio de Janeiro merecem estádio mais digno. Nem me refiro ao visitante porque aqui no Brasil ainda impera a cultura de prejudicar o visitante de qualquer maneira para, quem sabe, tirar alguma vantagem no jogo. Mas é claro que o campo ruim prejudicou a qualidade dos times.

A CBF deveria repensar a utilização de alguns estádios para o bem do futebol e para a boa imagem do campeonato que organiza. Se ela não quiser tomar essa frente, ao menos a Globo deveria assumir. E se a intenção da CBF for mesmo melhorar o seu campeonato, talvez seja prudente também olhar com olhos mais críticos o trabalho de alguns árbitros e bandeirinhas.

Para continuar ainda no exemplo do estádio de Volta Redonda, o trio de arbitragem comandado pelo carequinha Heber Roberto Lopes, do Paraná, apitou nas condições do gramado: uma lástima.

O Flu teve um gol legítimo anulado. Ele inverteu e deixou de marcar faltas. Jogadores brigaram debaixo do seu nariz e tudo parecia legal para o tal carequinha. Lamentável.