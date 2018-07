Estádios de São Paulo em obras ou construção

Enquanto os holofotes são apontados para o estádio corintiano que será erguido em Itaquera, o Palmeiras começa a cravar suas estacas na Arena Palestra. A obra pode ser avistada de longe. Duas estruturas gigantescas nas pontas do terreno onde era o Parque Antártica foram levantadas. São coladas ao shopping Bourbon. A WTorre trabalha conforme o cronograma. Melhor, segundo informações da empresa e do Palmeiras, a obra está 45 dias adiantada. Em pouco tempo, estima-se dois ou três meses, se não chover, a nova Arena começará a ganhar forma.

A construção, de certa maneira, valoriza o metro quadrado na região, já na casa dos R$ 10/11 mil. O estádio do Palmeiras estima consumir algo em torno de R$ 300 milhões. Ficará pronto bem antes do Itaquerão, previsto para ser entregue em dezembro de 2013.

O São Paulo também começará em breve reforma estrutural do Morumbi. Estava previsto obra de R$ 650 milhões quando seus dirigentes ainda sonhavam abrigar jogos da Copa do Mundo de 2014. Agora, o Tricolor deve gastar algo em torno de R$ 150 milhões para cobrir seu estádio. Com isso, além de dar mais conforto aos torcedores, também espera lucrar com shows e eventos, as outras fontes de renda do local. A obra do Morumbi é estipulada em 18 meses.