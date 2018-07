Eu queria ver Ronaldinho no Palmeiras

Palmeiras e Ronaldinho Gaúcho não chegaram a um acordo depois de as partes estarem bem próximas de um acerto. O salário e bônus oferecidos ao jogador e o tempo de contrato foram os problemas do final feliz. Ronaldinho queria mais dinheiro e menos tempo de vínculo. O Palmeiras oferecia menos grana e contrato mais longo. Talvez Ronaldinho estivesse pensando em ter de disputar uma possível Série B em 2015, e isso, para quem foi, não seria, digamos, um passo complementar em sua carreira.

Confesso que gostaria de ver Ronaldinho no Palmeiras. Embora não seja mais o melhor do mundo, ainda é um jogador importante, capaz de levar o torcedor ao estádio e de agradar a garotada. O Palmeiras sairia ganhando com ele, se não financeiramente, pelo menos em prestígio. Não tenho a menor dúvida também de que sua presença em campo levaria mais torcedor ao estádio. E gostaria muito de vê-lo ao lado de Valdivia. Nem sei se isso seria possível dado o condicionamento de ambos. Ronaldinho precisaria de tempo para entrar em forma. Valdivia já usa esse tempo para se recuperar.

O fato é que o Palmeiras precisa de jogadores de peso, respeitados, como já tem Lúcio e o próprio Valdivia. Os demais, talvez exceto por Wesley e Prass, ainda precisam comer muito arroz com feijão para ganhar seu espaço.