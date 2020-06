Falando em português, Infantino promete plano financeiro e calendário ao ‘novo’ futebol mundial

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, fez um longo comunicado oficial em que abordou alguns pontos sobre os efeitos da pandemia do coronavírus no futebol. Falando em português, Infantino assegurou que o plano de ajuda financeira que vai “beneficiar todos o futebol mundial” está em sua fase final de elaboração. O dirigente ítalo-suíço afirmou que a ideia é apresentar o projeto na próxima reunião do Conselho da Fifa e pontuou que os debates sobre o calendário internacional estão mais perto de “uma solução equilibrada”. Ele atenção aos jogos dos clubes, das seleções e ao futebol feminino. Pontua que não há um único caminho para retomar o futebol, como já tem acontecido. Pede cautela e ações seguras. Clama as federações e os membros do futebol, como ex-jogadores, ao diálogo.

O recado do presidente da FIFA em português sobre a retomada do futebol! Publicado por Robson Morelli em Domingo, 7 de junho de 2020