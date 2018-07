Falcão é o nome do Inter depois das recusas de Abel Braga e Mano Menezes

Paulo Roberto Falcão está próximo de ser anunciado de forma oficial como novo treinador do Inter, na vaga de Argel Fucks, demitido após a derrota para o Santa Cruz na última rodada. Dirigentes do time de Porto Alegre se reuniram com o técnico nesta terça-feira para acertar detalhes de um contrato e a formação de uma comissão técnica. Será a terceira vez que Falcão comandará a equipe que o fez personagem no futebol brasileiro e mundial. O tempo de contrato é um dos entraves e foi o que mais pegou. O clube terá mudanças em seu comando no fim do ano e isso pesa na escolha do treinador. A torcida do Inter já deu sinal verde ao eterno ídolo colorado. Falcão dirigiu recentemente Bahia e Sport. Dos seus últimos trabalhos, o Inter é quem lhe oferece o melhor elenco. Nesta temporada, o time figurou na ponta da tabela, antes de cair de produção.

A principal ideia tática de Falcão é ter volantes com qualidade, como ele foi no Brasil antes de virar Rei de Roma. Em todas as equipes em que trabalha, o treinador tenta encontrar esse tipo de jogador, o que dá ao time sempre mais qualidade na saída de bola. Para matar saudades, Falcão no time do Brasil na Copa de 1982. Inesquecível! O primeiro compromisso de Falcão será contra o líder Palmeiras, em Porto Alegre. Falcão conhece futebol, tem experiência e investido na profissão desde que abandonou a posição de comentarista. Precisa, no entanto, de um tempo maior de trabalho, de dirigentes e jogadores que acreditem nele.

OBS.: FALCÃO FOI CONFIRMADO E SERÁ APRESENTADO NESTA QUARTA.