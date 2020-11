Fãs esperam pela confirmação de que as drogas mataram Maradona, como se isso pudesse lhes oferecer algum conforto

A informação da morte de Maradona chocou os fãs do futebol, mas não pegou nenhum deles de surpresa. Muito antes de parar com o futebol, aquele todos amamos e passamos a contar em rodas de amigos, e que ainda faremos, a morte sempre esteve perto do astro argentino, motivada por uso de drogas. Mais recentemente, descobrimos sua dependência por álcool e medicamentos. Maradona morreu com 60 anos e todos agora esperam pela confirmação de as drogas tiraram a vida de um dos maiores jogadores do mundo, o segundo, atrás de Pelé. O jornal argentino La Nación informou que ele morreu dormindo.

Parece existir a necessidade de apontar as drogas para explicar sua morte precoce, como se isso pudesse dar aos fãs algum tipo de conforto. Somente as drogas foram capazes de parar Diego Maradona. A parada cardiorrepiratória foi apontada como vilã da morte. Mas ainda não foi explicado o que causou tal parada. O fato é que todos sempre souberam da vida nada regrada de Maradona, da sua condição humana, de homem fraco diante dos prazeres do mundo, e de sua submissão aos vícios. A Argentina não foi pega de surpresa com sua morte, infelizmente. Os fãs no mundo inteiro sempre souberam que ela chegaria num corpo cada vez mais debilitado.

Maradona, com toda a sua genialidade, não soube se cuidar. Sempre passou sinais amarelos e vermelhos como se isso lhe desse mais adrenalina para continuar acelerando. Não precisava. Maradona foi reconhecido nos primeiros anos de sua carreira e jamais seria esquecido depois das Copas que disputou. Não precisaria fazer mais nada para que os holofotes da fama iluminassem suas pegadas. Poderia viver disso para sempre e não seria demais. Seus gols, lances, dribles e até aquecimentos antes das partidas enchiam o mundo de alegria. Os desafios foram todos vencidos desde criança.

Menos um, o de se cuidar, de proteger sua própria vida, de viver mais. Não duvido que Maradona quisesse continuar vivendo. Mas sua saúde, enfraquecida com seu passado e também presente, não suportava mais todos os seus prazeres, lícitos e ilícitos. Maradona não se cuidou e ninguém também cuidou dele a ponto de recuperá-lo, de mostrar-lhe outros caminhos. Também não sei se isso seria possível a um homem/deus ou deus/homem de 60 anos, com ideias já formadas e estabelecidas.

O motivo que causou sua morte, quando ele for divulgado, se é que será divulgado um dia, não vai mudar os caminhos escolhidos por Maradona ao longo da vida, na qual foi feliz, muito feliz. Nem o trará de volta, para tristeza de todos nós. Mas certamente nos dará conforto porque não havia nesse mundo um único fã que não se preocupasse com ele em relação à sua conduta e condição debilitada. O que ele fez em vida, para ele, valeu cada segundo dela. Para todos nós, a sensação é que Maradona poderia ter vivido melhor, com mais segurança, e por mais tempo.