Felipão já deu seu primeiro passo, gostem ou não

O Brasil tem um time e está sendo montado para ganhar a Copa do Mundo de 2014. Não existe na cabeça de Felipão qualquer outro objetivo. Há, sim, metas, e a primeira ele e seus comandados já conseguiram: formar um time. Pode parecer absurdo isso, mas quando assumiu o cargo pelas mãos de José Maria Marin, o dono do futebol brasileiro, presidente da CBF, não havia uma seleção.Havia um monte de jogos feitos por Mano Menezes e uma lista de mais de 80 jogadores sendo testados. 80 onde jogam 11. O torcedor não sabia qual era o time, e o torcedor brasileiro gosta de ter sua equipe, a seleção, no caso, na ponta da língua.Felipão montou o seu time. Sabe que muita gente torce o nariz por alguns jogadores, como sempre torceram em todas as seleções. Hulk, por exemplo, ainda não conseguiu mostrar em campo por que faz parte desse grupo como titular. Dizer que sua função tática é importante, é pouco.

Ocorre que Felipão e Parreira montam equipes para ganhar campeonatos. E não para dar espetáculo. Não vão mudar isso por nada nesse mundo, nem se Messi e Cristiano Ronaldo se juntarem a Neymar. “O resultado fica para a história”, prega o treinador, sempre que cutucado sobre a necessidade ou desafio de formar um grupo que joga bonito. Felipão também torce o nariz para a seleção de 82, que perdeu a Copa da Espanha jogando um futebol encantador. Jogou bonito, mas não ficou para a história. Não é bem assim. Tem torcedor que se lembra mais do time de 82 do que, por exemplo, da formação de 1994 – a tetra.

Na cabeça do torcedor, da maioria, ganhar é sim o mais importante, como nos clubes, mas num País que já viu jogar Pelé e Garrincha, e muitos outros, é muito difícil imaginar uma seleção brasileira sem graça, talento e futebol bacana. Não digo que não seja esse o objetivo de Felipão e Parreira, até porque com jogadores de tamanha qualidade, e o time é bom, seria impossível não ter apresentações de encher os olhos. Uma hora vai rolar. É preciso tempo. Todos sabem disso. E tempo, tempo, tempo mesmo, só quando a seleção se juntar novamente e já para a Copa do Mundo. Felipão vai ter ao menos 20 dias em Teresópolis para afinar o que já deixou encaminhado na Copa das Confederações. Antes disso, serão só amistosos, com três dias para trabalhar.

O primeiro passo foi dado nesta Copa das Confederações. Parreira me disse que agora é só trabalhar pontualmente aqui e ali para acertar e melhorar o que o time ficou devendo. Há uma seleção e também há reservas capazes de mudar ou acelerar o ritmo da partida. Tem Lucas, tem Bernard, tem Jô, tem Hernanes. Essas são as principais opções de Felipão. Com elas, o Brasil pode mudar todo o seu esquema tático, que, a propósito, também foi definido.