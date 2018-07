Dirigente de um grande clube de São Paulo me disse que o zagueiro Felipe, do Corinthians, tem tudo acertado com o Porto, de Portugal, e que o negócio aguarda a abertura da janela na Europa para ser anunciado. Desse modo, o técnico Tite ficará, em questão de cinco meses, sem seus dois zagueiros titulares: Gil, que se mudou para a China, e agora Felipe, de malas prontas para Portugal.

A informação foi confirmada a este dirigente pelo próprio empresário do jogador. Não se trata de dinheiro ou de melhores condições no Parque São Jorge. A decisão é do próprio jogador. Desse modo, Tite terá um elenco mais fraco em breve. Como Elias também diz a amigos que não fica, a pergunta que se faz é se o treinador vai cumprir seu contrato até fim. A diretoria precisa de dinheiro para reforços e também para bancar as parcelas de R$ 6 milhões de seu estádio. A situação do Corinthians não é das melhores. O time fracassou no Paulista e na Libertadores e agora se vê com um elenco que poderá se enfraquecer daqui a dois meses.