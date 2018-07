Felipe e a velha máxima do brasileiro de querer levar vantagem em tudo

É difícil mudar a cabeça de um povo, no caso o brasileiro, que já para nascer tem de derrubar um concorrente para conseguir um leito no hospital. A briga é intensa e competitividade, grande. Mas isso não pode fazer com que os vencedores cheguem ao topo de qualquer maneira, ou de maneira ilícita. Refiro-me ao que disse Felipe, goleiro do Flamengo, após saber que o árbitro da decisão do Cariocão, contra o Vasco, havia errado e favorecido seu time.

“Roubado é mais gostoso”, disse o goleiro campeão estadual, em festa com a taça e debochando dos rivais vascaínos. Roubado não pode ser mais gostoso por uma série de fatores, e o principal deles talvez seja lesar um oponente. O futebol é um jogo e em jogos nunca se sabe o que vai acontecer, mas ganhar roubado um campeonato não pode ter um gosto melhor do que ganhar com méritos, como fez o Inter diante do Grêmio: 4 a 1. Ou como geralmente se ganha.

Com frase completamente descabida para um campeão, Felipe personaliza o pensamento raso e comum de alguns brasileiros que gostam de levar vantagem em tudo. Felizmente, da minoria. Ganhar roubado ou de qualquer maneira não faz parte do esporte profissional, sério e responsável, que serve de exemplo para milhares de crianças do Brasil.

Felipe pediu desculpas depois, mas aí já era tarde. O estrago estava feito.