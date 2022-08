Felipe Melo erra em dois lances em derrota do Fluminense e é ‘condenado’ nas redes sociais

As redes sociais pegaram no pé de Felipe Melo após duas jogadas erradas do Fluminense que geraram dois gols do Internacional na rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro. Aos 39 anos e improvisado na defesa pelo técnico Fernando Diniz, o volante foi um desastre. Ele não tem atuado com tanta frequência e está longe do que já foi quando voltou da Europa para o Palmeiras.

Ao tentar sair jogando e fazer um passe na entrada na área para um companheiro, Felipe Melo deu a bola nos pés do rival do Inter, que fez o gol. Pediu desculpas e parecia não entender o que havia acabado de fazer, uma vez que a bola estava dominada e ele tinha outras alternativas, como dar chutão, por exemplo. Preferiu o passe no meio da área, uma jogada infantil que todo garoto sabe que não se deve fazer.

Foto: Fluminense

No outro lance condenado pela torcida do Fluminense, o jogador não teve a menor chance contra o atacante Alemão, que passou por ele feito uma Ferrari ao lado de um Fusca. Aí não tinha o que fazer. A jogada também acabou em gol do Internacional. O time de Mano Menezes venceu por 3 a 0 e tirou do Flu a possibilidade de assumir a vice-liderança do Brasileirão e se aproximar do Palmeiras. De quebra, ainda viu o rival Flamengo fazer 5 a 0 no Atlético-PR, de Felipão, e pular para a segunda posição, nove pontos atrás do líder.

Quando deixou o Palmeiras, um ano atrás, houve certa comoção por parte da torcida do clube paulista quando à permanência de Felipe Melo no time. Boa parte do torcedor entendia que ele deveria permanecer no elenco, talvez até para encerrar a carreira em São Paulo. De forma tranquila para as duas partes, tanto Palmeiras quanto Felipe Melo decidiram findar o contrato. Ele foi para o Fluminense, mas nunca mais foi o mesmo. É reserva e já não consegue acompanhar jogadores mais novos. Nem a malandragem o ajuda tanto. Ele tem mais um ano de contrato com o clube das Laranjeiras, até dezembro de 2023. Quando chegou ao time, estava bastante empolgado.

“Eu sou um cara que leal a quem é leal comigo, a quem me dá oportunidade. Então, a minha lealdade é total ao Fluminense, um clube que me abriu as portas e isso para mim não tem preço. Poder chegar a um clube de tamanha grandeza como é o Fluminense e gerar expectativa é muito importante, motivo de muito orgulho. O que eu posso falar para o torcedor do Fluminense é que jamais vai faltar empenho e vontade”, disse o jogador ao ser apresentado no clube do Rio.

Após os erros contra o Internacional no Beira-Rio, o jogador lamentou o resultado, mas não jogou a toalha, bem ao seu estilo. “Analisar o jogo logo após o apito final, para quem perde… não me permito a fazer uma coisa dessas. Quem tem de analisar o jogo é quem está no ar condicionado agora, com a cabeça bem fria. O que eu posso dizer é que foi um dia em que nada deu certo”, disse ao SporTV ainda no gramado após a derrota.