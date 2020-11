Fernando Diniz já tem seu futuro definido no São Paulo, e não fica após a eleição para substituir Leco

Nenhuma dos dois candidatos à presidência do São Paulo assume o técnico Fernando Diniz para sua gestão, cujo prazo é de três anos a partir de janeiro. Roberto Natel e Júlio Casares estão em campanha dentro do Morumbi. Um dos dois ficará no lugar do presidente Leco, que montou toda a diretoria de futebol do clube, com Diniz no comando. Ocorre que o treinador já esteve para deixar o cargo, mas foi mantido por Raí quando Leco estava internado com covid-19. E ele foi ganhando confiança e acertando a mão. No último mês, o São Paulo foi um time regular no Brasileirão e eliminou o Fortaleza na Copa do Brasil, mas não conseguiu se garantir na Libertadores e agora tem parada dura contra o Lánus na Sul-Americana. O jogo é nesta semana, quarta-feira. Se for eliminado, o inferno-astral de Diniz volta ao Morumbi.

A boa vitória do São Paulo sobre o Flamengo por 4 a 1, como se vê, não é capaz de mudar o destino de Diniz no São Paulo. Seu contrato termina em fevereiro, no fim das competições. A troca pode ocorrer antes disso caso o São Paulo não tenha mais chances no Nacional e nas outras competições. Negociações deverão ser feitas nesse sentido. Ninguém vai mexer nele antes disso, nem Casares nem Natel. Mas nenhum deles defende a permanência do treinador.

Casares é da situação. Não é segredo que se derrete por Rogério Ceni de volta ao comando do time. Natel é da oposição. Precisará de mais tempo para tomar pé da situação e entender de onde parte. Nada que Diniz fizer parece comover os candidatos. A oposição trabalha com a promessa de dar ao São Paulo uma cara nova, segunda ela, desgastada com a gestão Leco. Casares quer fazer mais barulho. Sabe a importância disso no futebol.

Portanto, o desafio de Fernando Diniz é cumprir seu contrato e entregar um São Paulo mais forte, com conquistas, se possível. No Brasileirão, não será fácil. Mas na Copa doo Brasil e Sul-Americana as possibilidades são melhores, principalmente se o time mantiver uma regularidade. A ficha de alguns jogadores e do próprio técnico demorou para cair. Caiu quando o destino de Diniz está sacramentado.

