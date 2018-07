Filho de Tite derruba credibilidade do Código de Ética da CBF

Marco Polo del Nero ainda tem uma questão para resolver sobre a contratação de Tite. Diz respeito ao trabalho do filho do treinador, Matheus, que tem sido seu auxiliar de campo. Era assim no Corinthians. E se pretende ser da mesma forma na seleção brasileira. Ocorre que a contratação de um parente fere o Código de Ética da CBF , documento aprovado pelo conselho da entidade na sexta-feira. O Código foi feito por advogados e juristas independentes. Foi aprovado, mas ainda aguarda a assinatura de Del Nero. Era para ser sancionado na sexta. Não foi. Nele, há uma determinação sobre a proibição de se contratar parentes na entidade (veja abaixo). Opa! Tite e Matheus se enquadram neste caso. A CBF está dividida sobre o Código. Uma turma é contrária a ele. Outra quer a moralização. O presidente está acima disso.

No caso do filho de Tite, há dois caminhos para a CBF tomar. O primeiro é a entidade alegar que quando o parente do contratado provar conhecimento técnico e científico em sua função, poderá haver exceção. Um jeitinho. A segunda opção é a CBF alegar o que o pessoal do Direito chama de Vacatio Legis, que seria a leia vaga que ainda não entrou em vigor porque não foi assinada pelo presidente. Aí, tudo o que aconteceu antes de a lei entrar em vigor (com a assinatura do presidente) não se enquadra, como a contratação de Tite e de se seu filho. Na primeira opção, o Código vai ganhar uma emenda, a exceção em caso de valor da função. De qualquer forma, há brechas nesse Código de Ética, e se a CBF quisesse mesmo mudar o que existe, teria de admitir o problema e fechar as brechas na lei.

Ocorre que Del Nero se dobrou a Tite, caiu de joelhos para que ele salvasse o futebol da seleção. Duvido que a entidade não aceite o contrato do filho do treinador. Daí a necessidade de se mudar o Código. Vale lembrar que a lei não pode retroagir. Ou seja: há soluções jurídicas para o caso. De qualquer modo, fica a desmoralização de quem fez o Código e pensou em tudo para limpar as condutas da CBF e de seus dirigentes e contratados.



CÓDIGO DE ÉTICA DA CBF



C A P Í T U L O III – DAS VANTAGENS INDEVIDAS

Seção I – CONFLITO DE INTERESSES

Art. 14. As pessoas vinculadas a este Código, especialmente os gestores e diretores, devem evitar conflitos de interesse particulares ou de terceiros com os da entidade, comprometendo-se a revelar circunstâncias de potencial conflito.

Parágrafo Único. Entende-se por interesses particulares ou de terceiros qualquer possível vantagem que resulte em benefício econômico próprio ou de terceiros.

Art. 15. Não se admite o exercício de funções em caso de conflito de interesses, que deverá ser imediatamente comunicado ao superior imediato ou à Comissão de Ética.

Art. 16. Constituem situações de conflito de interesse, exemplificativamente:

Possuir participação em direitos de atletas, clubes, empresas, ativos e bens que possam vir a sofrer valorização direta ou indireta pela atuação da entidade;

Requisitar de patrocinadores e fornecedores qualquer vantagem pessoal ou solicitar qualquer demanda em nome da entidade que não conste explicitamente em contrato;

Utilizar produtos, símbolos ou uniformes diferentes dos oficiais da entidade quando estiver trabalhando ou em missão desta;

Contratar serviços ou produtos com parentes até segundo grau, seja pessoalmente ou através de empresas;

Empregar parentes até segundo grau;

Ocupar simultaneamente cargo eletivo ou de gestão na CBF e/ou em entidade de administração do desporto (federações) e/ou em entidade de prática desportiva (clubes);

Parágrafo único. É permitida a contratação de parentes de patrocinadores, colaboradores e/ou parceiros da entidade, de acordo com as normas internas da entidade e com expressa autorização das empresas terceiras envolvidas.

Seção II

SUBORNO E CORRUPÇÃO

Art. 17. As pessoas vinculadas a este Código não poderão oferecer, prometer, dar ou aceitar qualquer tipo de benefício pessoal ou econômico indevido, em função do cargo que exerce na entidade.

Art. 18. É vedado oferecer, prometer, dar ou aceitar qualquer vantagem pecuniária indevida ou de outra índole para a execução ou omissão de ato relacionado às suas atividades.

Parágrafo único. A Parte que tomar conhecimento do descrito no caput deste artigo deverá comunicar imediatamente à Comissão de Ética, sob pena de incorrer nas sanções dispostas neste Código.

Art. 19. É proibido apropriar-se indevidamente do patrimônio da entidade, por si ou por intermediários.

Art. 20. É vedado receber ou ofertar comissões ou promessas de recebimento de comissão para si ou terceiros, salvo se expressamente nas normas internas e com conhecimento da entidade.

Seção III

INTEGRIDADE DOS JOGOS E COMPETIÇÕES

Art. 21. É proibida a participação, direta ou indiretamente, em empresas de exploração de apostas, bem como loterias e atividades similares ou negócios relacionados que tenham como objeto o futebol.

Art. 22. É proibido oferecer vantagem econômica com vistas a alterar o resultado de jogos ou de competições.