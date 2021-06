Fim de linha: brasileiros não vão se esquecer de Joachim Löw, técnico da Alemanha no dia mais triste da seleção, o 7 a 1

Foto: Sebastião Moreira/EFE

Chegou ao fim a era de Joachim Löw no comando da seleção da Alemanha. Ele ficou 15 anos no cargo e deixa um legado de conquistas, organização e uso de bons jogadores. Os brasileiros jamais vão se esquecer de Löw. Ele ganhou no Maracanã a Copa do Mundo de 2014, superando a Argentina por 1 a 0.

Estava no banco no reservas do Mineirão naquele 8 de julho, quando o Brasil viveu talvez o dia mais triste de sua história com a seleção, ao perder de 7 a 1. O narrador Galvão Bueno, de Rede Globo, inventou ali mesmo, durante a partida, um novo jargão que correu o País: “gol da Alemanha”, tamanha sua surpresa com o que estava acontecendo em campo. Para quem quer rever o confronto, abaixo os melhores momentos na narração desse grande profissional.