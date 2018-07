Flamengo dá exemplo errado ao recusar a medalha de vice-campeão

O Flamengo fracassou em todos os sentidos na final da Copa Sul-Americana. Empatou e perdeu a chance de ganhar um título internacional depois de 18 anos de secura. O jejum continua, portanto. Perdeu no fair play porque não quis colocar no peito a medalha de vice-campeão, deixando de dar exemplo de competitividade aos torcedor do time, adultos e crianças, homens e mulheres. E desrespeitando o rival. O fracasso também é do povo brasileiro, em especial dos flamenguistas, que brigaram na véspera, durante e depois da partida com o Independiente.

Enfrentaram policiais, saquearam torcedores do mesmo time, como vi nas imagens de TV um rapaz cujo carro bonito estava destruído. Enquanto ele tentava se explicar com os briguentos de um lado do carro, outros bandidinhos entraram em seu veículo pela outra porta para lhe tirar tudo. Uma vergonha nacional. E depois dizem que os brasileiros são os mais “desenvolvidos” da nossa grande América Latina.

A Polícia do Rio, como todos os seus segmentos, também fracassou na organização. Bateu e apanhou porque subestimou o jogo e o clima tenso e bélico que acomete a Cidade Maravilhosa há tempos. E olha que outro dia estávamos organizando uma Copa e uma Olimpíada. É fracasso atrás de fracasso. É derrota dentro de campo e fora dele.

Torcedor do time rubro-negro, Rio, educação, organização, policiamento… está tudo errado e estão acabando com o nosso grande futebol, em todos os sentidos. A vergonha é gigantesca desses brasileiros vistos em imagens de TV no Maracanã. Não todos, claro, mas os de sempre. Peço desculpas ao povo sul-americano representado na bandeira do Independiente. Ganharam o título na bola, sem violência, jogando melhor e sendo mais efetivos. Enquanto que nossos jogadores se recusam a receber a premiação dada ao segundo melhor. É muito orgulho para um lugar em frangalhos.