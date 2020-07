Flamengo fecha com treinador Domènec Torrent até o fim de 2021

O Flamengo fechou a contratação do técnico espanhol Domènec Torrent como substituto do português Jorge Jesus. A diretoria do clube carioca vai assinar contrato com o treinador de 58 anos até dezembro de 2021. Cerca de R$ 14 milhões é o dinheiro envolvido na transação. Domènec traz sua comissão técnica, que será maior do que a do antecessor. O fato de o espanhol ter sido foi auxiliar de Pep Guardiola pesou muito. Guardiola é referência no mundo pelo trabalho no Barcelona, de Messi, e Manchester City, de Gabriel Jesus.

Domenèc esteve ao lado de Pep durante dez anos no Barcelona, e ainda no Bayern de Munique e Manchester City. Atualmente, ele estava sem clube, após passagem recente pelo New York City FC, clube nos Estados Unidos que é uma filial do Manchester City.

Na busca por novo técnico, Flamengo tem conversa com Domènec Torrent Foto: Reuters

Em entrevista a um canal de TV italiano, Domènec Torrent revelou que conhece o futebol brasileiro e o próprio Flamengo. “Eu gosto de me manter atualizado sobre o futebol ao redor do mundo. Então, vi muitas partidas do Campeonato Brasileiro no último ano. Conheço perfeitamente a equipe que o Flamengo tem.

O Flamengo corre com a documentação do treinador no Brasil. A ideia é que ele já esteja em campo na abertura do Campeonato Brasileiro, dia 9 de agosto. Ele não é um treinador de primeira linha na Europa, mas suas referências foram suficientes para convencer a diretoria do clube brasileiro.