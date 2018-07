Flamengo, sem Sul-Americana, será uma pedra no sapato do Palmeiras

O Flamengo foi eliminado da Copa Sul-americana e isso torna o time do Rio um adversário indigesto para o Palmeiras na corrida para o título Brasileiro. Se a disputa já era acirrada, jogo a jogo, vai ser muito mais agora, vislumbrando mais dificuldade para a equipe paulista. Os dois têm chances de ficar com a taça. Neste fim de semana, o Flamengo poderá dar um pulo para a primeira colocação porque joga sábado, contra o São Paulo, e o Palmeiras só entra em campo segunda-feira, diante do Santa Cruz, pela 28ª rodada.

Se ganhar do tricolor no Morumbi, o Flamengo assume a ponta da competição – tem 53 pontos contra 54 do Palmeiras. Aí o time de Diego e Guerrero jogará toda a responsabilidade de reação para o oponente paulista. O Palmeiras continua ganhando suas partidas e tem um caminho mais fácil na tabela, mas, em contrapartida, não anda jogando bem, a exemplo do que foi o encontro com o Grêmio pela Copa do Brasil. Errou muitos passes e abriu mão do ataque na primeira etapa, quando sofreu dois gols.

A propósito da Copa do Brasil, fica um gostinho de ‘quero mais’ com a rodada desta quarta. Pena que a CBF só marcou os jogos da volta para o dia 19. Até lá, muito coisa poderá mudar nas equipes. E o torcedor também perderá o calor da disputa.