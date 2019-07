Flamengo tira do Palmeiras o título de time mais badalado do Brasileirão 2019

Palmeiras vive uma comunhão… A liderança do Palmeiras no Brasileirão 2019 condiz com os investimentos do clube nos últimos anos, sua organização financeira, sobretudo, e a comunhão que existe nesse momento entre as partes que tocam o futebol: diretoria, jogadores, comissão técnica, estádio e torcida. Todos remam para o mesmo lado.

Fla mais badalado... Ocorre que de algumas semanas para cá, essa condição de clube mais badalado do Brasil mudou de Estado. O Flamengo tirou do Palmeiras esse ‘título’. O time da Gávea anda fazendo muito mais barulho nesta retomada da competição. O fato de ter acertado com um treinador europeu, o português Jorge Jesus (JJ), dimensiona o momento. Na volta da Série A, o Flamengo fez 6 a 1 no Goiás e isso teve muita repercussão. É a maior goleada do Brasileirão.

Jogadores em boa fase… Jogadores como Gabigol e Arrascaeta estão dando as cartas. Gabriel é artilheiro da competição. Jesus disse recentemente que tem lugar para todos os bons jogadores do elenco no time. Antes, Abel Braga não via como escalar Diego e Arrascaeta na mesma formação. Um era reserva do outro.

Mais dinheiro no cofre… O Flamengo está na Libertadores e Copa do Brasil, assim como o Palmeiras. E a diferença no Brasileirão é de 6 pontos – o Fla é terceiro colocado, com 20. O Palmeiras lidera com 26. Assim como o Palmeiras, o Flamengo arruma suas finanças gradativamente e vai se isolando como clube bem gerido no Rio. Isso reflete em mais dinheiro no cofre, mais investidores batendo à sua porta e mais verba para reforçar o elenco. O Fla só não pode gastar mais do que arrecada. Porque, como todos sabem, a conta chega um dia, e se o clube não estiver com alicerces firmes, desaba.

