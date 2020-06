FPF vai avisar os clubes para retomarem os treinamentos nos CTs na segunda-feira

A Federação Paulista de Futebol já tem o aval do Governo estadual para a retomada das atividades esportivas no futebol. E vai avisar os clubes de São Paulo para eles voltarem com os treinamentos nos CTS a partir de segunda-feira. Todos os passos foram dados de modo a proteger a classe. Mas com a abertura das atividades em São Paulo, não tem como o futebol continuar parado. Por enquanto, somente os treinamentos serão retomados. É possível que uma data seja apontada para os jogos do Paulistão, mas a entidade não quer avançar sinais. A intenção é que os times trabalhem pelo menos 15 dias, o que levaria a reabertura da disputa para começo de julho. Todos os times vão voltar juntos, apesar de o Bragantino ter queimado a largada. Isso fará com que os patrocinadores das equipes voltem a ser mostrados na mídia. A retomada será sem público.

