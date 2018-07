Fracasso na Copa do Brasil pode mudar história de São Paulo e Corinthians no Paulista

São Paulo e Corinthians estão fora da fase de oitavas de final da Copa do Brasil. Isso significa que os rivais paulistas não chegarão à Libertadores do ano que vem por esse caminho. Restam apenas o Campeonato Brasileiro e a Sul-Americana. Também vão deixar de ganhar dinheiro com premiação da Conmebol por etapas avançadas e bilheterias. Fará falta. Para o futebol de São Paulo, é péssimo. Mas tanto São Paulo quanto Corinthians foram incompetentes para seguir na disputa. O time do Morumbi apanhou feio do Cruzeiro em casa, na ida. Venceu em Minas por 2 a 1, mas esse resultado não foi suficiente para obter a classificação. Pior fez o Corinthians, que foi ao Beira-Rio e festejou empate por 1 a 1 e nesta quarta-feira, diante de 32 mil pessoas, perdeu em casa nos pênaltis após repetição do marcador.

De modo que o Corinthians sai mais derrotado do que o São Paulo da Copa do Brasil, e isso pode mudar a história da decisão de domingo da semifinal do Campeonato Paulista. Hoje, vejo a equipe de Rogério Ceni mais fortalecida do que o elenco de Carille, esfacelado após a eliminação nos pênaltis. Decepção pura. Assim, a vantagem de 2 a 0 dos corintianos nos primeiros 90 minutos de confronto pode ser pequena diante da nova disposição tricolor. Também sempre vi o São Paulo mais forte do que esse Corinthians, embora com mais dificuldades para ajeitar o time em campo. O São Paulo também não vai bem no Itaquerão e isso tem seu peso. Se fracassar, serão dois fracassos seguidos, duas chances de títulos desperdiçadas sob o comando do presidente Leco.

Em Minas, a lição que fica é uma só: Ceni precisa encontrar um lugar para Gilberto no time, mesmo valendo-se de Pratto, outro bom atacante. Ocorre que não há no elenco tricolor um jogador mais motivado do que Gilberto e o São Paulo precisa fazer gols domingo. No Itaquerão, a decepção ficou não no erro de Arana no último pênalti cobrado, mas na falta de coragem de Rodriguinho de bater o seu. Os melhores jogadores do time têm a obrigação de cobrar pênaltis. Não há desculpa para isso. Tem de treinar e adquirir confiança. Não podem entregar a responsabilidade para outros.