Fred recebe vaias, mas desta vez o torcedor do Fluminense é injusto com ele

Fred percebeu que sua retomada no Fluminense após o fracasso pessoal na Copa do Mundo, com a seleção, vai ser mais difícil do que imaginava. Nesta quarta-feira, apesar da vitória do seu clube na Copa do Brasil, contra o América-RN, por 3 a 0, o atacante recebeu um pouquinho de vaias, relembrando o que passou no Mundial.

Mas dessa vez, os torcedores do Fluminense trataram seu ídolo com falta de respeito, até porque Fred não jogou mal, teve participação nos lances dos gols e até foi bem mais ofensivo e presente do que mostrou com Felipão. “O futebol te dá muita coisa, e depois te tira, para em seguida lhe dar novamante”, disse o atacante a esse repórter, logo após a Copa, para comparar sua fase na competição e seu futuro depois que voltasse ao clube das Laranjeiras.

O que Fred faz agora é tentar recuperar o que perdeu do futebol no Mundial. O primeiro passo é voltar a jogar, como já fez. O segundo, em forma, é marcar gols. Quanto mais, melhor. Não tenho dúvidas de que Fred dará a volta por cima. Primeiro porque ele não é esse ‘cone’ que foi na Copa. Segundo, porque sua cabeça é boa. O atacante é homem maduro, que sabe o que quer, o que pode e o que não pode fazer, conhece os caminhos e não se ilude mais pelas seduções da profissão. Fred até sabe que nada vem fácil ou de graça. Portanto, terá de se envolver e trabalhar muito mais que antes da Copa.