Fred se sentiu traído por Felipão ao ser jogado aos leões no 7 a 1 para a Alemanha

Fred deu uma estocadinha em Felipão ao comentar sobre as vaias recebidas ao ser substituído no jogo com a Alemanha. E ainda não engoliu isso. O atacante, que jogou sua última competição Mundial, não aprovou a atitude do treinador, pelo simples fato de ter sido exposto diante do torcedor na maior surra de um anfitrião em Copas. Fred não disse isso com todas as letras, mas insinuou que o técnico poderia ter evitado esse dissabor em sua carreira. Após os 7 a 1, Fred perdeu vaga no time e foi apontado e gozado nas redes sociais como único responsável pelo fracasso do Brasil, o que não foi, é claro.

Após o jogo com a Holanda, que Fred não atuou por decisão técnica, ele tentou de todas as formas tirar esse peso das costas. Não admite carregar o fardo sozinho, virar um novo Barbosa, ‘condenado’ pelo povo brasileiro após a Copa de 1950. Fred também disse que as pessoas vão descobrir com o tempo que ele não desaprendeu a jogar, e que somente foi o que foi, ou o que não foi, na Copa porque a bola não chegou aos seus pés. A alfinetada, desta vez, espetou a forma tática com que Felipão montou o Brasil, sem armadores no meio de campo.

Depois da folga nas Laranjeiras, Fred retoma suas atividades no Fluminense e espera recuperar tudo o que perdeu na Copa. Entenda-se prestígio.