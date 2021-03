Futebol do Brasil tem de parar por causa da pandemia sem controle e dos hospitais lotados

O apelo não deveria vir de um texto indignado com o que está acontecendo no Brasil, mas de todos os envolvidos no futebol, de forma arquitetada e unida, de modo a não dar brechas para sanções ou qualquer tipo de punição de possível cartola de federação que se recuse a entender a gravidade do momento. O futebol tem de parar. A pandemia não dá trégua. Pior, ela cresce por todos os lados, faz vítimas sem qualquer padrão e agora avança para cima dos mais novos. Tudo isso numa mesma semana. A previsão é de tragédia anunciada, como nunca antes nesses 12 meses de combate à doença.

Foto: Estadão

O Corinthians, que joga contra o Palmeiras nesta quarta-feira, pelo Paulistão, anunciou novo surto da doença em seus jogadores e membros da comissão técnica. Atletas como Cássio, Guilherme, Fábio Santos, Fagner, Gabriel, Ramiro e Cauê estão infectados. O Brasil está assustado. A parada seria por uma ou duas semanas. Dá para entender. O calendário é apertado, mas tudo da temporada 2021 está programado para acabar em 2021 mesmo. Então, há margem para negociar uma vez que 2020 invadiu dois meses do ano seguinte.

No Brasil, contra a covid-19, não há articulação nacional. Nosso presidente nem acredita na doença, preocupado que está com suas coisas de Brasília. O Ministério da Saúde caminha na mesma toada da campanha de vacinação: importante, mas extremamente lenta. E isso nada tem a ver com os locais e os profissionais que estão fazendo esse trabalho. Tem a ver com a falta de vacinas, de planejamento para tê-las. Perdemos nisso. Estamos no fim da fila do mundo.

Os jogadores também estão no fim da fila das prioridades para a vacina. Mas continuam viajando, comendo fora, pegando ônibus e ficando em hotéis. Depois voltam para casa. Testados. Assustados. Com o coração na mão. Os protocolos servem, mas a doença cresce rapidamente, modificada. São dias críticos. Não há vagas nos hospitais. Os que não estão lotados, vão lotar. O Brasil pede socorro. Mas pede para quem? Não há a quem pedir.

O futebol, que nos traz alegria, avança como se nada tivesse acontecendo. O público está barrado. Mas e os atletas e os profissionais do futebol? Estão sujeitos a se contaminar. Pelé foi vacinado nesta terça. Vida longa ao Rei. Pediu para todos ficarem em casa. Mas e a turma do futebol? Ela vai continuar nos oferecendo alegria, pão e água, mesmo podendo pagar caro por isso? São atletas saudáveis, mas não são de ferro.