Gabigol começa a pensar seu futuro para 2020, entre ficar no Flamengo e voltar para a Inter

O futuro de Gabriel… Gabigol ainda não quer falar do seu futuro. Tem contrato com o Flamengo até dezembro deste ano, de empréstimo. Seu vínculo contratual pertence à Inter de Milão, da Itália, que atualmente ocupa a segunda colocação do Campeonato Italiano, atrás apenas da Juventus, de Cristiano Ronaldo. Gabigol ainda se vê brilhando na Europa, o que não aconteceu com ele em sua passagem pelo clube de Milão. Quando esteve lá, fez dez partidas apenas. Depois, foi empurrado para o Benfica, de Portugal, onde atuou menos ainda: 5 vezes. Pouco para o atacante que arrebentava no Santos. Ele joga hoje contra o Inter.

Craque no Fla… Gabigol se redescobriu no Flamengo. Já fez 31 gols na temporada, 17 deles no Campeonato Brasileiro. É amado pela torcida rubro-negra, a maior do Brasil, e já tem até gente parecida com ele nas arquibancadas do Maracanã, como mostrado recentemente em imagens da Rede Globo/SporTV. Bacana. Lembra os geraldinos, aqueles torcedores-símbolos que ocupavam a Geral do estádio. O atacante voltou a sorrir, a jogar bem e a ser chamado por Tite na seleção brasileira. Ele fará parte do elenco nacional nas partidas amistosas dos dias 10 e 13 de outubro contra Senegal e Nigéria, respectivamente, para desgosto dos flamenguistas, que queria o jogador no time.

Conquistas… O Flamengo com Gabigol tem chance de se isolar ainda mais no Brasileirão e ganhar a Libertadores.

Futuro incerto… Ocorre que o futuro do atacante está incerto, e ele tem somente mais três meses no Brasil, antes das férias e de sua volta programada para a Itália. Com a Inter em alta e com Cristiano Ronaldo dando visibilidade ao Campeonato Italiano, Gabigol se vê novamente em condições de brilhar na Europa, fazer fama e ganhar mais dinheiro, certamente também se firmar no ataque da seleção para a Copa do Mundo do Catar, em 2022. Hoje, ele teria condições de brigar por vaga no time de Tite. Ele e Neymar são parceiros e isso poderia ajudá-lo. Dizem até que ele namora a irmão do jogador do PSG.

R$ 138 milhões… Sua saída vai abrir um buraco no atacante do Flamengo. Seu contrato estava avaliado em 18 milhões de euros, de acordo com o site Transfermarkt. Isso daria o equivalente a R$ 82 milhões. A Inter não pensa em pedir o jogador de volta. Não por enquanto. Mas quer vendê-lo, de acordo com informações vindas da Itália, por 30 milhões de euros, cerca de R$ 138 milhões. O Flamengo, em princípio, não tem esse dinheiro numa tacada só. Pode renegociar o empréstimo ou tratar algum outro bem bolado com a Inter. Gabigol faz dinheiro na Gávea. Leva torcedor ao estádio. Ajuda a encher os cofres do clube.

Também depende de sua vontade… O único senão é sua vontade de voltar para a Europa, de,brilhar no melhor futebol do mundo. Um desafio. Esse assunto será tratado em breve pelos dirigentes do Flamengo.