Ganhar a Recopa salvaria o São Paulo nesse momento

Duvido que a crise do São Paulo entre em campo nessa decisão da Recopa contra o Corinthians, nesta quarta. Ou que os tiros cegos dos atacantes corintianos se repitam como foi diante do Atlético-MG na última rodada do Brasileirão. É fato que o caneco da competição não tem lá muito peso, mas ele chega em boa hora sobretudo se tomar o caminho do Morumbi. Ganhar uma competição na draga em que se encontra seria importantíssimo para o São Paulo, muito além que apenas gozar o rival alvinegro depois.

O São Paulo precisa dessa vitória a todo custo, embora o favoritismo seja do Corinthians porque venceu o primeiro confronto por 2 a 1, e está muito mais sólido que o Tricolor no momento. Se perder, o São Paulo se afunda, Paulo Autuori amarga duas derrotas em dois jogos e a cabeça de alguns de seus principais jogadores pode entrar em parafuso. O time não vence há oito jogos e apresenta um futebol de dar dó. Os jogadores não rendem mais o que rendiam antes e, como contestou o goleiro Rogério Ceni, mal conseguem permanecer todos em campo. Toda partida tem uma expulsão.

O segredo do São Paulo para essa decisão, que reúne o campeão da Libertadores e o campeão da Sul-Americana, passa necessariamente pelos pés de Ganso e Luis Fabiano. Eles precisam responder aos estímulos da torcida e da nova comissão técnica, além de seus próprios anseios de jogar bem. Não há dúvidas de que esses jogadores se cobram também. Luis Fabiano só precisa entender melhor os cenários que se apresentam em seu caminho e tentar superar as dificuldades sem tanto sofrimento, para ele e para a torcida. O atacante parece sempre se equilibrar no fio da navalha, de modo a não ter paz no seu trabalho.

A situação de Ganso, a meu ver, é pior ainda. O meia que encantou no Santos está acomodado demais no São Paulo. Não reage. O pior é que a diretoria diz que ele não tem problemas físicos nem clínicos. Ocorre que não é bem essa a informação, por exemplo, que a comissão técnica da seleção tem a respeito do jogador. Pela CBF corre a notícia de que os joelhos de Ganso já não são mais os mesmos. Isso, de certa forma, explicaria sua condição. O São Paulo diz que não é nada disso. Então, Autuori vai apostar alto no jogador e tirar dele tudo o que pode.