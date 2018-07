Ganhar ou perder a Copa América pouco importa. Os conceitos de Seleção e do trabalho é que precisam ser revistos

Foram 120 minutos sem conseguir marcar um gol e mais quatro tentativas de pênaltis desperdiçadas. Está claro, portanto, que um dos problemas da Seleção Brasileira, que deu adeus prematuramente da Copa América após empatar com o Paraguai e errar todos os tiros livres, é com o gol. O time até que jogou bem, criando boas jogadas, mas faltou o gol, o sangue frio na frente do goleiro, a tranquilidade de tirar do goleiro na área. Então é preciso melhorar isso. E muito.

É preciso também rever com calma e com alguma coerência o fracasso do Brasil sob o comando de Mano Menezes. Devemos jogar na lata do lixo somente o que é preciso jogar na lata do lixo, como a arrogância de alguns jogadores, a soberba de outros, acabar com as patotas e com a turma que já sabemos que não vai dar em nada até 2014. Refiro-me, neste último caso, a Lúcio, Julio Cesar, Elano, Ramires, André Santos.

Mano precisa, como já disse neste espaço, mexer nas feridas de 2010, limpar a área. Enquanto não fizer isso, perde tempo no comando da Seleção.

Os pênaltis cobrados pelos jogadores do Uruguai contra a Argentina deve ser mostrado a exaustão a Elano, Thiago Silva, Fábio Santos e Fred. Não mais para eles tentarem na Seleção, mas na sequência de suas carreiras. É preciso rever conceitos, repensar o futebol brasileiro e seu atual lugar no cenário internacional. Ganhar ou perder a Copa América pouco importa. O que mais deixa o torcedor aborrecido é olhar para esses jogadores e não ver um time. Isso dói.