Ganso deixa o lugar-comum e o discurso raso e se assume no São Paulo. É um acima da média

Gostei das declarações de Ganso sobre seu desempenho e posição no cenário do futebol nacional. O meia do São Paulo assumiu sua condição, bateu no peito e disse com todas as letras que sempre foi um jogador acima da média, e não vê no futebol brasileiro armador melhor ou mais inteligente que ele.

Ganso enterra o discurso raso e comum aos jogadores e assume condição que sempre lhe foi atribuída desde que estourou ao lado de Neymar no Santos. Já não era sem tempo. Na verdade, Ganso demorou para se assumir no futebol brasileiro. Tivesse feito isso antes, e mostrado tamanha confiança, talvez pudesse estar na lista de Felipão para a Copa do Mundo. Não digo que ainda seja tarde para ser chamado, mas se isso acontecer dia 7 de maio, será surpresa.

O fato é que suas declarações devem servir de divisor de água para seu futebol e também cobrança de Muricy Ramalho. Desse modo, Ganso sai na frente e deixa de se esconder atrás de dorzinhas ou da falta de condição física, tampouco posicionamento errado. Não há mais desculpas.

Ao se assumir, Ganso mostra para todos, sobretudo para o torcedor do São Paulo, que não teme ser cobrado, que confiança em seu futebol e pretende assumir o time nesse Brasileirão. Esse é o Ganso que todos querem ver.