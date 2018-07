Um vídeo de um garotinho português consolando um menino francês após a decisão deste domingo da Eurocopa ganhou destaque nas redes sociais. As imagens são da BBC. Nela o francês não se conforma com a derrota na final da competição em casa. Chora aos prantos. O menino português, bem menor que ele, entende o sofrimento e trata de consolá-lo. As imagens são bonitas e comoventes. Vale conferir.