Gesto de Emerson jamais será esquecido

De tudo o que eu vi na bonita festa corintiana com a chegada do time a São Paulo na manhã desta terça-feira, a cena que mais me marcou foi a do atacante Emerson carregando a taça de campeão do Mundial de Clubes da Fifa, como se estivesse com um filho no colo, nas proximidades do alambrado do CT Joaquim Grava para que os centenas de torcedores que ali estavam pudessem ver o brilho do troféu, e até mesmo tocar a tão sonhada conquista. Aquele gesto foi lindo. De todas as conquistas esportivas de diversas equipes que já acompanhei nesses 20 anos de jornalismo, nunca havia visto um jogador se dar ao trabalho de ‘homenagear’ sua torcida dessa forma. Todos, geralmente, agradecem o carinho e retribuem a alegria e a confiança em gestos menos nobres. Nenhum outro havia chegado tão perto de sua gente, com tanta naturalidade e presteza, como Skeik. Isso marca.

Era possível ver garotos e homens feitos se esticando para tocar o dedo na taça, um dedinho que fosse, como se o troféu entregue ao capitão Alessandro lá no Japão fosse uma imagem santa, uma água benta capaz de verigorar a todos. De prático, tocá-la não significa nada. No coração nesses corintianos, no entanto, esse gesto jamais será esquecido e atravessará gerações, cuja história será contada de boca em boca com riquezas de detalhes que só tendem a aumentar com o passar dos anos. Muitos falarão que estavam no CT neste dia, como dizem até hoje daquela partida em que o Santos de Pelé enfrentou o Juventus na Rua Javari e fez o gol mais bonito de sua carreira. Quem contem! Quem aumentem a história! Quem eternizem o momento!

Mas como toda festa sempre tem alguém que reclama de alguma coisa, farei eu esse papel sobre a celebração corintiana em São Paulo. Faltou passar no Parque São Jorge. E digo mais: o fim da festa deveria ter sido na Fazendinha, no terrão do clube, no ginásio fechado, na frente da capela. Em qualquer lugar dentro do Corinthians e não no frio CT lá na saída da marginal. Era dia de abrir concessão, uma vez que a entrada de torcedores não é permitida no clube. Mas dava para organizar que todos entrassem na Fazendinha e os jogadores se apresentassem com a taça no gramado, onde Ronaldo foi ovacionado antes de fazer história no time. Vão falar que sou saudosista. Que falem então. Mas ainda acho que o Parque São Jorge é o que mais representa o Corinthians. De resto, a festa foi bonita e merecida.