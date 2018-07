Rinaldi deve ter conduta exemplar para não gerar um tiquinho de desconfiança

Embora Gilmar Rinaldi tenha anunciado em sua entrevista que não é mais agente Fifa, empresário de jogador, função que exerceu durante 14 anos, muita gente vai torcer o nariz pelo simples fato de ele ter se desligado da tarefa, como disse, na véspera de ser anunciado no novo posto, de coordenador geral da seleção brasileira. Não é ilegal, e sempre parto do pressuporto que devo acreditar nas pessoas, mas que cheira imoralidade, isso cheira. Conheço Gilmar Rinaldi e dou meu voto de confiança a ele. Espero, de verdade, que ele não se envolva nessa vida dupla, de agente de jogador e coordenador da seleção. Seria inadmissível para ele e sobretudo para a CBF.

Seria o mesmo que deixar a raposa cuidar do galinheiro, e ganhar dinheiro com isso. Não acredito que Gilmar Rinaldo, rico e campeão do mundo, se deixaria levar ou seduzir por isso. Não. Jamais. Tampouco que ele deixaria sua função de agente Fifa para algum ‘laranja’ e continuasse a exercer a profissão, honesta como qualquer outra, mas que não condiz com sua nova tarefa. Seria uma decepção ainda maior para o pobre torcedor brasileiro, que tem na seleção uma de suas paixões. Ele mesmo se apressou em afirmar não ser mais empresário.

Para ficar claro, nenhum dos jogadores que Gilmar já agenciou deve ser chamado para a seleção. Nenhum. Infelizmente, qualquer um deles que seja lembrado pelo novo treinador, que será anunciado na próxima semana, conforme prometeu o presidente da CBF, José Maria Marin, vai gerar um tesunami de desconfiança. E desconfiança aos novos comandantes da seleção é tudo o que não pode acontecer nesse momento, após o fracasso retumbante do Brasil na Copa do Mundo.

Gilmar sempre foi um jogador centrado, característica da maioria dos goleiros. Fez fortuna no futebol depois de abandonar os gramados, administrando a vida de jogadores importantes do futebol nacional. Adriano foi o mais famoso deles, e também o mais problemático. Sua disposição de viajar o mundo calçando as sandálias da humildade, conversando com treinadores e gente do futebol, é um primeiro passo, já que a CBF descarta totalmente a escolha de um treinador estrangeiro. É preciso olhar para os centros que estão dando certo, beber de novas estratégias e filosofias.

Comhecer a fundo o trabalhos de todos os nossos jogadores. Alexandre Gallo será fundamental nesse trabalho. O ‘espião’ de Felipão na Copa tem toda essa garotada mapeada. Vai continuar no cargo na CBF e muito provavelmente fará dobradinha com o novo técnico na Olimpíada do Rio. Ele fica.