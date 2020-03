Gol de Vinícius Júnior pode levá-lo para a seleção brasileira na convocação de Tite na sexta

Vinícius Júnior é um garoto de sorriso fácil. Neste domingo, estava mais fácil do que nunca. Seu gol no clássico do Real Madrid com o Barcelona, o primeiro da vitória dos madrilenhos em casa, fará diferença em sua permanência no clube de agora em diante e também na seleção brasileira. Tite fará nesta sexta-feira sua primeira convocação no ano, já para as duas primeiras partidas das Eliminatórias Sul-Americanas, e Vinícius Júnior tem tudo para estar nela.

Ele briga com outros atacantes também em boa fase, como Gabriel, do Flamengo. O atacante do Real Madrid pode ainda aparecer no time nacional nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Embora alguns outros jogadores conseguiram a vaga para o Brasil, a CBF vai tentar levar alguns meninos melhores com idade para a competição, como Vinícius Júnior. O caminho não é fácil. A entidade terá de convencer os clubes, no caso Zidane, para liberar o atacante, uma vez que o futebol olímpico não tem data-Fifa, portanto, os clubes não são obrigados a liberar nenhum jogador para a competição no Japão.