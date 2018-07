Guto Ferreira se acerta com o Inter no lugar de Antonio Carlos Zago

Guto Ferreira diz sim ao Inter e acerta sua rescisão com o Bahia, com quem ganhou a Copa do Nordeste e disputava o Campeonato Brasileiro. Em Porto Alegre, o treinador fará um trabalho de recuperação na Série B com vistas ao acesso. Voltar para a primeira divisão é o grande negócio do Inter na temporada. Nesta quarta-feira, o time recebe o Palmeiras por vaga na Copa do Brasil. A equipe perdeu em São Paulo por 1 a 0. Se passar, terá de se dividir nas duas competições.

O Inter teria de pagar multa de R$ 500 mil. A diretoria do clube baiano não queria abrir mão desse valor para liberara o técnico. Estima-se que Guto ganhava R$ 300 mil por mês. Zago foi demitido do cargo depois da derrota de 1 a 0 para o Paysandu. O Inter é o 10º colocado na Série B.