Habemus Olimpíada, com data marcada, mas o que isso significa na vida de Tóquio e dos atletas?

O COI trabalhou rápido para anunciar a nova data dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Será entre os dias 23 de julho a 8 de agosto de 2021. Então, habemus Olimpíada. A decisão levou seis dias entre o adiamento e a nova escolha. Na verdade, a data antecede em um dia a programação que deveria acontecer neste ano. É difícil pensar em competições olímpicas quando o mundo se vê envolvido em outra batalha, a da sobrevivência à pandemia do novo coronavírus. É preciso, no entanto, ajeitar as coisas em meio a essa confusão toda. Empurrar os Jogos para frente significa alterar todas as outras programações que estavam marcadas para 2021. Muitas passarão para 2022. As mudanças serão em cascata. Tudo vai dar um passo para frente na programação. Na verdade, as competições esportivas sumirão do mapa em 2020. Não se sabe quando tudo vai voltar e de forma vai voltar. Na China, onde tudo começou em dezembro, ainda não há condições de retomar o esporte. São três meses do marco zero na linha do tempo ao fim de março. É isso que nos espera.

Para os atletas, um ano a mais no ciclo olímpico faz diferença. São quatro anos de preparação. Um ano a mais muda tudo. Muda os treinamentos, muda mentalmente, muda o corpo, muda a ansiedade e suas consequências, muda a alimentação… Isso sem conseguir olhar para dentro de cada um dos cerca de 11 mil atletas olímpicos para saber como eles estão depois dessa pandemia, depois de perder ou não parentes ou pessoas próximas, de ver o mundo enterrando seus mortos sem ao menos se despedir deles direito. Tudo isso terá influência. Vai demorar para retomar a vida como ela era, sem medo de viver. Nem sabemos quando e de que forma vamos retomá-la. Tudo ainda é muito nebuloso.

Não há um caminho único para esses atletas. Cada um vai ter de encontrar sua própria solução. Há ainda os competidores que queriam se aposentar. Esses terão de ter força para suportar mais uma temporada sem esmorecer. Mas como competir está no sangue, duvido que algum deles solte o bastão.

Financeiramente, Tóquio e todas as federações terão de gastar. Há uma verba de US$ 2 bilhões de fundo de emergência para os Jogos. Terá de ser usada. Manter as arenas é o principal desafio. Todas elas, prontas, vão envelhecer um ano. A expectativa é gastar mais US$ 1 bi. Manter os Jogos em Tóquio foi mais do que acertado. As federações esportivas também vão gastar. No Brasil, esse investimento deve beirar os R$ 43 milhões.

A vida tem de continuar. Digo isso porque parece brincadeira de mau gosto apontar esse gasto a mais num momento em que o mundo precisa de testes para o coronavírus e máscaras para os médicos e respiradores e hospitais e profissionais…. e tudo mais que se precisa para combater a covid-19. Na Copa do Mundo, muitos disseram que o Brasil deveria erguer hospitais e não estádios.

Tomara então que nossos governantes, os atuais e os do futuro, aprendam e descubram a necessidade de ter um Brasil melhor em todas as áreas da sociedade e parem de alimentar picuinhas políticas no comando do País. O coronavírus nos mostra da forma mais dura o quanto estávamos errados em tudo, do tratamento ao vizinho, aos idosos, aos não doutores que nos ajudam nessa hora, passando pelo desinteresse total com a vida dos mais necessitados até desembocar na corrupção que assombrou o País. Os Jogos mudaram de data e vão acontecer, mas muitas outras coisas precisam mudar também no mundo. Tomara mudem.