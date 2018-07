Henrique vem e caso Martinuccio pode parar na Fifa

Como o site do JT revelou, o zagueiro Henrique acertou sua transferência para o Palmeiras. Ele chega por empréstimo de um ano. Seu contrato é do Barcelona. A negociação se arrastava por alguns meses. O próprio Felipão entrou no caso para brigar por sua contratação. O Palmeiras também espera fazer valer o pré-contrato que tem com Martinuccio. Já estava tudo certo até o jogador e seu estafe querer ouvir oferta da Roma, da Itália. O clube romano oferece mais dinheiro para o atacante/meia que recebia US$ 12 mil por mês no Peñarol. No Palmeiras só de luvas Martinuccio ganharia de cara R$ 1 milhão. Se ele preferir jogar na Roma, o Palmeiras pretende receber 20% do valor de seus direitos econômicos. Se o clube italiano não quiser pagar, o caso vai para a Fifa.