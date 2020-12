Hulk queria jogar na Inglaterra, fala com o Porto e não tem ainda proposta do Palmeiras

Hulk estava de malas prontas para a Inglaterra. Ia jogar no Wolverhampton, um clube médio que ocupa a parte intermediária da tabela do Campeonato Inglês. Mas não deu certo. Regras do uso de jogadores estrangeiros estão sendo reescritas no país, e isso inviabilizou a contratação do brasileiro por enquanto. Hulk também sempre conversou com o Porto, onde foi feliz e ganhou títulos importantes. Teria até uma casa na cidade onde fica o Estádio do Dragão, a cidade do Porto. Mas também não há nada certo ainda.

E ainda há muito interesse do Palmeiras. Ocorre que o clube brasileiro ainda não fez qualquer oferta para ter o atacante. Nem se sabe se fará. Há torcedores e conselheiros encantados com a força da base. Eles apontam a formação de novos jogadores como caminho natural para fortalecer a equipe. Também sabem que não há dinheiro capaz de pagar Hulk, ainda longe do fim de sua carreira e, portanto, atrás de bons contratos. Hulk não pretende reduzir demais seu salário. Entende que ninguém pode pagar o que ganhava na China, mas tem mercado ativo para as próximas três temporadas em alto nível, no mínimo. Ele está com 34 anos.

No Palmeiras, seria titular, venderia camisas, atrairia o torcedor, ocuparia espaço aberto com a saída de Dudu, antigo camisa 7. Depois dele, o Palmeiras não teve mais ídolos. Na vitória diante do Libertad pela Libertadores, terça, o nome de maior peso no time no Allianz Parque era de Scarpa, e olha que o meia estava encostado antes da chegada de Abel Ferreira. O Palmeiras carece de um craque. Hulk seria esse cara. Uma composição para sua remuneração não está descartada, com novos meios de faturamento para o jogador, gatilhos ou até participação em lucros do clube. Mas nada disso foi apresentado ao atacante.

Hulk espera decidir seu futuro antes ainda da virada do ano.