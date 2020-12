Imagem do carro de Pietro na Haas remete os fãs de automobilismo aos bons tempos do Brasil na F-1

Vai ser apenas uma corrida, quem sabe duas, até o encerramento desta temporada, já vencida por Lewis Hamilton, mas a imagem do nome de Pietro Fittipaldi no carro da Haas, uma escuderia americana, leva o amante do automobilismo aos bons tempos do Brasil na Fórmula 1. A Haas já anunciou seus dois pilotos para a temporada 2021, um deles o alemão Mick Schumacher, filho do sete vezes campeão mundial Michael Schumacher, o alemão ‘voador’, que hoje tenta se recuperar de um acidente de ski na neve. Desde a parada de Felipe Massa, em 2017, não há piloto brasileiro na categoria. Ele foi último antes de Pietro, que é o 31º brasileiro na categoria.