Separei um vídeo que encontrei no Youtube com o título de Esportes Radicais. A montagem traz uma série de modalidades e ações de pessoas e esportistas que desafiam o limite do corpo e vão no último estágio da coragem para sentir a adrenalina correr em suas veias. Nem todos são esportes competitivos como conhecemos, mas todos, sem dúvidas, são praticados por ‘atletas’ de respeito e coragem. Muita coragem.