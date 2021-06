Já tem 19 anos que o Brasil ganhou o penta no Japão, última Copa do Mundo da seleção

Quando o penta completou 15 anos, o Estadão foi atrás dos jogadores que disputaram aquela Copa do Mundo na Coreia do Sul e Japão. Os dois países sediaram o torneio da Fifa, sendo que a primeira etapa estava marcada para a Coreia e depois o Mundial terminaria no Japão. Era um jogo em cada cidade. E assim foi até Yokohama, quando o time de Felipão enfrentou e ganhou da Alemanha por 2 a 0. Nunca mais teremos um time como aquele. Eu estava lá. Bom… nunca mais é tempo de mais. Mas será difícil ver tantos craques reunidos novamente. Hoje, o Brasil tem Neymar.

Depois do Mundial de 2002, o Brasil viu somente seleções da Europa erguer a taça:

2006 – Itália

2010 – Espanha

2014 – Alemanha

2018 – França

De todas essas disputas, penso que na África do Sul o time tinha boas chances de ganhar, mas emperrou na Holanda, com derrota de 2 a 1. O Brasil de 2006 era muito forte, mas também não seguiu adiante. No Brasil, em 2014, é bom nem lembrar da surra tomada diante da Alemanha, 7 a 1. E na Rússia, com Tite já como treinador, a seleção nunca encantou. Caiu diante da Bélgica, também com Neymar no comando dentro de campo.

