Jabulani, a bola que já nasceu condenada

Para tentar fazer com que seus jogadores se acostumem o mais rapidamente com a bola da Copa, chamada Jabulani, Dunga tem feito treinos de aquecimentos em Johannesburgo com ela nos pés. Faz um bobinho, depois um dois toques e só depois parte para o coletivo. Foi assim nos dois últimos dias. Pela quantidade de erros nos passes e cruzamentos, o time precisará de mais tempo para ganhar a briga com a tal bola, que em zulu significa ‘celebrar’. Os goleiros nunca sabem a direção que ela vai tomar em chutes mais fortes. Os atacantes erram arremates na cara do gol, alguns por cima, outros para o lado. Tentam tirar tanto do goleiro que acabam batendo para fora. Jogadores da Espanha também condenaram a pelota do Mundial, da Adidas, que está na Copa desde 1970. Talvez a empresa não tenha levado em conta a altitude de Johannesburgo, de 1,700 metros. Pode ser que a Jabulani seja mais precisa, tanto para goleiros quanto para atacantes, em estádios no nível do mar, como na Cidade do Cabo e Durban.