São Paulo deixa gramado do Morumbi em paz com torcida

Jogadores do São Paulo deixam gramado em paz com a torcida. Ganso era um dos mais animados com a vitória sobre o Palmeiras, afinal, ele fez o único gol da partida. Kelvin também tinha motivos para festejar. Ele não conseguiu permanecer no Palmeiras, onde era pouco usado por Marcelo Oliveira. No Morumbi, o atacante acabou com Zé Roberto. Até chapéu deu no lateral. O único que estava preocupado era o goleiro Denis, que ainda passaria por uma avaliação na cabeça e rosto, para suturar o corte aberto após choque com Alecsandro. Ele mesmo tratou de inocentar o rival do Palmeiras. “Coisa de jogo”, disse.