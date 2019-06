Jogos da Copa do Brasil podem ter ingressos mais caros a partir das quartas de final

Os clubes não descartam a possibilidade de aumentar os preços dos ingressos para as partidas das quartas de final da Copa do Brasil. Os jogos estão marcados para os dias 10 e 17 de julho, com possibilidade de serem desmembrados na grade das TVs naquelas semanas – um na quarta-feira e outro na quinta, por exemplo. Como a procura por ingresso deve ser grande em função da importância das partidas, os valores dos bilhetes podem subir. O Palmeiras, por exemplo, tem feito rendas na casa dos R$ 2,5 milhões no Allianz Parque. O time de Felipão encara o Internacional. Contra o Avaí, por exemplo, o clube alviverde pratica preços que vão de R$ 90 a R$ 200. O Flamengo, que encara o Athletico-PR, tem divulgado até oito valores de entradas para os jogos no Maracanã, da mais em conta, que custa R$ 40 à mais cara, por volta de R$ 240. Os valores ainda não foram informados.