Justiça vai acatar denúncia do MP do Rio e, assim, levar Rogério Caboclo para o banco dos réus

A 9ª Vara do Juizado Especial Criminal do Rio de Janeiro está prestes a acatar, em documento oficial, a denúncia feita pelo Ministério Público (MP) do Rio contra o presidente afastado da CBF, Rogério Caboclo. Isso quer dizer que ele vai virar réu da Justiça e terá de responder criminalmente por assédio sexual e moral, ameaças e afastamento cautelar. A decisão deverá ser tomada em breve, possivelmente ainda nesta terça-feira. A informação já corre pelos corredores da sede da entidade na Barra da Tijuca, onde seus conselheiros se reúnem na tarde desta terça-feira para apontar os caminhos da confederação.

Foto: Wilton Jr/ Estadão

Caboclo está afastado por 90 dias para responder ao Comitê de Ética da CBF por acusação formal de assédio sexual e moral contra uma funcionária que respondia diretamente a ele. Seus advogados afirmam que o dirigente explicará o que for preciso para provar sua inocência. Ocorre que não há mais clima dentro da entidade máxima do futebol para que ele retome suas funções, mesmo que nada seja realmente comprovado. Dirigentes, vices e membros das federações estaduais não querem mais Caboclo no comando do futebol.

Nesta semana, o dirigente tomou outro revés. Exatamente sete dias após ter ordenado a destituição da diretora da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a realização de nova eleição, a Justiça do Rio atendeu recurso da entidade e, nesta segunda-feira, suspendeu a decisão até o julgamento final do recurso. A nova ordem judicial foi proferida no mesmo dia em que Rodolfo Landim (do Flamengo) e Reinaldo Carneiro Bastos (da Federação Paulista de Futebol), os dois dirigentes indicados pela Justiça para assumir a função de interventores na CBF, aceitaram a indicação ao assinar um termo judicial oficializando a função. A partir de agora, eles vão responder pelas decisões da entidade.

Landim e Carneiro Bastos foram nomeados para, transitoriamente, cumprir as determinações judiciais, convocando o Colégio Eleitoral. As decisões foram tomadas dentro da ação civil pública ajuizada em 2017 pela 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Consumidor e do Contribuinte do Rio de Janeiro, que acusou a CBF de mudar as regras eleitorais de forma irregular.

FIFA

A Fifa também anunciou nesta semana que a suspensão imposta pela Comissão de Ética da CBF ao presidente Rogério Caboclo tem validade mundial – ou seja, a partir de agora ele está afastado provisoriamente de suas funções executivas no futebol não apenas no Brasil, mas em todos os países com federações filiadas à entidade com sede em Zurique. Vale lembrar que seu antecessor, Marco Polo del Nero, foi banido do futebol por corrupção.

Acusado de assédios moral e sexual por uma funcionária da CBF, Caboclo foi suspenso provisoriamente por decisão da Comissão de Ética da entidade em 6 de junho. Um mês depois, o órgão ampliou a sanção por mais 60 dias. Desde então, a CBF é comandada por um dos vices, o coronel Antônio Carlos Nunes.