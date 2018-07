Juvenal deve demitir Ney Franco do comando do São Paulo?

Todo começo de temporada, dirigentes de clubes valorizam e apostam alto nos projetos desenvolvidos por suas comissões técnicas, do qual participam ativamente. Depois de algumas rodadas com derrotas, o projeto vai pelo ralo e o que mais se ouve dessa mesma turma é o lugar-comum que ‘futebol é resultados’. Dos grandes do futebol paulista, o primeiro a ficar, de fato, na corda bamba é Ney Franco, às turras com a torcida e sem conseguir fazer o time render como na temporada passada. A campanha ruim na Libertadores (2º colocado, com quatro pontos em quatro partidas) pode derrubá-lo antes mesmo do fim da fase de grupos.

Após a derrota do São Paulo para o Arsenal por 2 a 1, o presidente Juvenal Juvêncio manteve a nota 8 dada ao treinador na véspera, mas não o garantiu até o fim do seu contrato, que termina em dezembro. Você acha que Ney Franco deve ser substituído. Vote!

