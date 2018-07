Juvenal não estava gostando das atuações de Rhodolfo

Juvenal e Leco não estavam satisfeitos com as atuações do zagueiro Rhodolfo. E não faziam muita questão de esconder isso. Tanto que comentavam o assunto nas rodas que frequentavam, endossando o sentimento da maioria dos são-paulinos. Até que a informação chegou ao técnico Ney Franco. Na mesma semana em que o treinador ficou sabendo do descontentamento dos chefes, sacou Rhodolfo do time e deu nova oportunidade para Rafael Toloi, agora titular da defesa ao lado de Lúcio.

Expressões como “Rhodolfo não dá mais” eram ouvidas sem parcimônia após as últimas apresentações do jogador. Desde então Rhodolfo virou banco no São Paulo. E deverá continuar como opção caso os titulares não sofram contusões nem tenham de deixar a equipe por cartões.

