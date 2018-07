Kaká aceita jogar mais uma temporada no São Paulo

Kaká tem fôlego para jogar mais uma temporada. Aos 35 anos, o jogador, que anunciou sua saída do Orlando City, aceita jogar no São Paulo em 2018. Ele não vê problema algum em retornar ao futebol brasileiro neste momento da vida, para encerrar seu ciclo de 20 anos no clube que o lançou. Kaká quer jogar 2018. Para que tudo dê certo, basta as partes acertarem o contrato, que será de janeiro a dezembro. O único senão é seu desejo de atuar no futebol inglês. Ele disse ao blogueiro que não ter passado pela Inglaterra é uma lacuna em seu currículo.