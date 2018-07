Kaká já começou o seu intensivão em Curitiba

Já estou em Curitiba e daqui sigo para a África do Sul atrás da Seleção Brasileira. Estarei com o time de Dunga até onde ele for. Vou contar para os amigos o que de mais relevante apurar da Seleção. Muitas informações vocês poderão ter nos jornais do Grupo Estado, como o Jornal da Tarde e o Estadão, e também no portal do Estadão. O JT vai ter seu site em breve, e estarei lá também. Quero informar, mas vou palpitar muito aqui com vocês e gostaria que vocês também dessem suas opiniões sobre as coisas da Seleção. Eu lá na África. Vocês aqui. Mas todos ligados na equipe de Dunga. Nos meus tempos de crianças, quando chegava a Copa do Mundo, pintávamos a rua inteira com as cores do Brasil. Era uma festa. Nasci e cresci na Ventura Rangel, Vila Palmeiras. E ainda tenho muitos amigos lá. Copa do Mundo era um mês especial para nós. E acho que ainda é para o brasileiro, concordando ou não com a convocação do técnico. E não é só o Brasil que empolga. Tem a Argentina, Holanda, Itália, Espanha, Inglaterra. Há muitos times bons nesta Copa.

Para começar daqui de Curitiba, hoje conversei com uma pessoa muito gentil e próxima de Kaká. Ela me disse que o craque do Real Madrid estava muito preocupado com sua lesão no adutor da coxa esquerda e que só ficou tranquilo quando soube dos resultados dos exames médicos. Não há nada de grave com Kaká, mas nunca se sabe como o seu corpo vai reagir aos testes e exercícios aqui da Seleção. Ele terá uma carga mais leve de trabalho, porém, não menos intensa. Na verdade, terá muito mais horas de sala de ginástica e musculação que os demais. Dificilmente ficará na mesma condição que os outros nesta semana de trabalho em Curitiba. Mas Kaká está animado. Foi o primeiro a chegar no Centro de Treinamento do Atlético e hoje mesmo já começou a trabalhar. Seu desafio é voltar a ser o Kaká das arrancadas em direção ao gol. O meia sabe que a Copa da África do Sul pode ser a sua Copa, e fará tudo o que estiver ao seu alcance para ser o craque do Mundial. Sabe ainda que o Brasil depende muito do seu futebol, e ele pretende se esforçar ao máximo para corresponder.