Kardec tem aproveitado a qualidade dos colegas do São Paulo para mandar recado a Dunga

Ainda este ano, o atacante Alan Kardec estará na seleção brasileira. Isso não é uma informação da CBF, mas uma constatação pelo que o jogador vem fazendo com a camisa do São Paulo, e que já fazia, em condições mais limitadas por motivos óbvios, no Palmeiras. Alan Kardec é hoje o atacante que todo time queria ter em seu elenco. E nem admito isso por causa do gol que ele fez contra o Cruzeiro aos 25 minutos do segundo tempo, dando números finais à vitória por 2 a 0 num Morumbi com 58.627 pagantes (renda de R$ R$ 2.485.066,00).

Kardec tem se beneficiado da qualidade de seus companheiros de time, e também mostrado sua própria destreza e faro de gol. É atacante que deixa os zagueiros incomodados. Seu porte físico também o ajuda a ganhar as bolas que precisa ganhar entre os beques. Muricy tem pedido para ele ajudar na marcação ou na composição do meio de campo, missão que faz com facilidade sem perder seu objetivo, que é tornar o ataque do São Paulo sempre perigoso. Kardec vai bem no posicionamento e nas bolas aéreas.

Também chama a atenção seu comportamento de grupo e de pouco envolvimento com as coisas mundanas do futebol. Alguns diriam coisas boas na vida de um jogador, como baladas, principalmente. Pelo menos não nos chegam notícias desse tipo sobre Kardec. Ele botou na cabeça que tem espaço para ser um grande atacante e trabalha para isso. Certamente Dunga está de olho no jogador do São Paulo. Ele levou Tardelli, do Atlético-MG, para os amistosos do Brasil contra Colômbia e Equador, mas poderá muito bem ‘testar’ Kardec nos próximos compromissos. Se não for agora, até o fim da temporada certamente uma chance deverá aparecer.