Kleber é um pingo perto do tamanho do Palmeiras

Comendo um macarrão sentado proibitivamente no tapete da sala, com uma taça de vinho apoiada numa peça que também serve de cabeceira do sofá (a mulher e as crianças faziam outras coisas longe dali), vi o Palmeiras suar a camisa para arrancar empate contra o América de Minas, lá na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. De copo na mão, falei alto com o narrador da SporTV: “O Palmeiras depende muito de Kleber. Sem ele, o time não chega a lugar nenhum.”

Continuo pensando dessa maneira, mas não posso compactuar com a lambança feita pelo jogador de ter largado seus companheiros e comissão técnica na concentração para fazer um exame por conta própria em um hospital da cidade a fim de justificar que não poderia jogar contra o Santos. Atropelou todo mundo, do porteiro ao presidente do clube, passando a milhão em cima dos médicos e do técnico Luiz Felipe Scolari.

Não vou nem entrar no mérito de ele ter dado de ombros para os colegas com quem divide a responsabilidade de levar o Palmeiras a lugares mais dignos. O que Kleber fez foi uma afronta a tudo e todos. E por quê? Porque é moleque, porque está sendo seduzido pelo Flamengo ou pelo empresário ou por alguém que certamente não quer o seu bem. Não se sai de um time dessa forma, mesmo estando ele com seis partidas e prestes a completar a sétima no Brasileiro e assim não poder se transferir mais para outra equipe nesta temporada.

Kleber foi moleque, a não ser que ele esteja participando de uma trama maior no Palmeiras, que envolve gente do primeiro escalão para algo mais desafiador. Mas seria muita safadeza com o torcedor, com o elenco, com todo mundo. Vou descartar por enquanto essa possibilidade e pensar apenas que a decisão foi unicamente de Kleber.

Então tem de pagar. Tem de ser afastado. Tem de ser encostado. Tem de responder pelos seus atos homem formado que é, pai de família. Se tem contrato, que cumpra. Se existir algum clube interessado no seu trabalho, já sabendo agora como ele se comporta em situações difíceis, que pague a multa e fim de papo.

O Palmeiras tem culpa nisso também. A diretoria precisa tomar as decisões na hora certa, apagar incêndios quando o fogo arde. Se seu principal jogador está sendo pretendido, que trabalhe rápido e o faça ficar. O Santos tenta desesperadamente segurar Neymar e Ganso e para isso se desdobra para pagar o que os meninos merecem. O Palmeiras deveria fazer o mesmo com Kleber. Ocorre que preferiu esperar para ver, deixar a coisa em banho maria, aliás, como tem sido praxe nos últimos tempos.

O que o Santos faz com Neymar e Ganso vai se espalhar pelo Brasil mais rápido do que se espera e todo mundo vai pedir valorização. Os clubes terão de se preparar para isso.