Kleber também tentou encerrar o caso com o Flamengo quando abandonou o fair-play e tentou fazer o gol numa bola em que deveria devolver para o adversário. Se aquela bola entra, fim de papo. Só por ter feito o que fez, a torcida e a diretoria do Fla já não queriam mais saber do atacante. Para mim, Kleber tentou argumentar com os jogadores flamenguistas que estavam na roda de que a bola deveria ser do Palmeiras. Ele pediu para alguém do Fla a chutar para a lateral. Como ninguém o fez, perdeu a razão e saiu em disparada para o gol antes do chute torto.

Fair-play zero, mas certamente essa cena é uma das que vão marcar o Brasileirão. A leitura que faço é que Kleber precisava dessa reaproximação com a torcida do Palmeiras, abalada com a história de sua transferência e do que ele nega ter sido ‘migué’ para não fazer a sétima partida pelo clube. Isso nós jamais saberemos a não ser que ele conte outra história na aposentadoria. Então, temos de acreditar no jogador.

O fato é que o relacionamento destruído entre o atleta e a diretoria não tem volta. Conheço essa gente do futebol. O Palmeiras vai servir para Kleber enquanto ele tiver contrato e enquanto Felipão estiver por lá. A outra possibilidade da dobradinha perdurar é a troca de comando no clube. Os dirigentes vão respeitar Kleber até outro atacante aparecer. Na primeira chance ele será vendido ou repassado feito banana na feira.

E olha que estamos falando de um jogador que faz falta ao time. Mas o que ele fez com o Palmeiras não se faz. Nunca vi um Evair fazer isso, por exemplo. Um Zinho, um Galeano, um César Sampaio. Esses sim eram jogadores identificados com o Palmeiras. Kleber vai para onde lhe pagam mais. Infelizmente, ele é como qualquer outro.