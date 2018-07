Lucca, da Ponte Preta, pode parar no São Paulo em 2018

Existe uma negociação em fase embrionária que pode levar o atacante Lucca, da Ponte Preta, para o São Paulo. Ela passa diretamente pela renegociação do clube do Morumbi com o Cruzeiro pela permanência de Hudson em Minas. O volante é peça fundamental no esquema do técnico Mano Menezes. E não quer deixar Belo Horizonte. A transação caminha na seguinte direção: o Cruzeiro repassaria a porcentagem que ele tem do contrato de Lucca ao São Paulo como forma de pagamento por parte do dinheiro que o clube quer por Hudson. O valor por 50% do contrato de Hudson seria de 1,5 milhão de euros, o equivalente a R$ 5,7 milhões. O Cruzeiro tem 25% do contrato de Lucca. O São Paulo aceita receber parte em dinheiro e mais a porcentagem de Lucca.

O São Paulo começa a negociar com o Corinthians, que tem a maior fatia do contrato econômico do atacante. Leco e Roberto de Andrade já teriam conversando sobre o assunto. Há ainda uma terceira parte envolvida que é o Criciúma, que também tem um pedaço de Lucca: 15%. Se os envolvidos apertarem as mãos, inclusive Lucca, o negócio será fechado.