Luis Fabiano tem mais é que bater os pênaltis do São Paulo

Luis Fabiano tem 15 gols no Brasileirão. Poderia ter 17 se não tivesse errado dois pênaltis seguidos, o último deles na derrota para o Flamengo por 1 a 0. O problema do atacante do São Paulo não é tirar a bola de Rogério Ceni, o cobrador oficial, e colocá-la na marca da cal. É claro que não deveria ter errado e , para isso, precisa treinar, treinar e treinar…

O problema de Luis Fabiano é se abater com os erros que comete na frente do gol. Nada me tira da cabeça que Luis Fabiano só não voltou para o segundo tempo contra o Flamengo, no Engenhão, porque não teve peito para encarar mais 45 minutos. Sentiu o pênalti desperdiçado, o segundo em dois jogos consecutivos, a chance de dar mais uma vitória ao São Paulo. Ney Franco explicou que o jogador reclamou de um incômodo na perna. Pode ser.

Mas não descarto a possibilidade de ele ter reclamado somente para não voltar ao jogo. Estava sem forças.

O fato é que Luis Fabiano deve continuar sim batendo os pênaltis que por ventura o São Paulo venha a ter no restante do Brasileirão. Atacante que é, sabe da importância de se sagrar artilheiro da competição, embora jamais admita isso. Os atacantes só falam no grupo hoje em dia. Na verdade, todos só falam no grupo. Parece que ninguém tem metas pessoais na carreira. Sua briga com Fred é bonita. O centroavante do Fluminense tem a seu favor, além do golzinho a mais, a tranquilidade da liderança do seu time na classificação.

Como dizia uma faixa do torcedor carioca na partida diante do Atlético-MG, o Flu poderia ‘perder, empatar ou ganhar’ que continuaria líder do campeonato. Essa situação deixa qualquer jogador com confiança para jogar. O São Paulo, embora esteja em boa posição no G-4, não pode vacilar nesta reta final. Seu grande objetivo é a Libertadores de 2013. Isso significa prestígio e mais dinheiro para os cofres do Morumbi.

Certamente Luis Fabiano sabe que o pênalti poderia ter deixado o São Paulo em posição mais confortável. Por isso teria se abatido tanto.